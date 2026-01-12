Böse Überraschung für PSG im Pokal

SPORT1 12.01.2026 • 23:11 Uhr Paris Saint-Germain scheidet im Coupe de France aus. Gegen den Lokalrivalen erlebt der Champions-League-Sieger eine böse Überraschung.

Das erfolgsverwöhnte Starensemble von Paris Saint-Germain ist im Coupe de France krachend gescheitert - und das gegen den Lokalrivalen FC Paris.

Der Champions-League-Sieger unterlag im Sechzehntelfinale im Prinzenpark mit 0:1 (0:0). Acht Tage zuvor hatte sich PSG im Ligaduell mit dem Nachbarn, dessen Stadion nur 44 Meter Luftlinie entfernt ist, noch durchgesetzt.

PSG: Dembelé und Doué können Pleite nicht mehr abwenden

Diesmal hatte der „kleine“ Pariser Klub dank Jonathan Ikone (74.) das bessere Ende für sich. Bei PSG kamen im zweiten Durchgang unter anderem Weltfußballer Ousmane Dembelé und Desiré Doué zum Einsatz, doch für Torgefahr konnten auch die Stars nicht sorgen.

In den vergangenen beiden Jahren hatte PSG den noch Pokal gewonnen. Am Montagabend kam es dann zur überraschenden Pleite gegen den Stadtrivalen. Die französische Zeitung L‘Equipe schrieb von einem „Donnerschlag“.

-----