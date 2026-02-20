Mbappé-Zoff beendet: PSG zahlt gut 60 Millionen Euro

SID 20.02.2026 • 21:40 Uhr PSG akzeptiert das Urteil des Arbeitsgerichts. Kylian Mbappé erhält rund 60 Millionen Euro.

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain wird seinem ehemaligen Stürmerstar Kylian Mbappé gut 60 Millionen Euro zahlen. Der Champions-League-Sieger verzichtet nach dem Urteil des Arbeitsgerichts in Paris im Dezember auf eine Berufung. Das bestätigte der Verein der Nachrichtenagentur AFP.

„Aus Verantwortungsbewusstsein und um ein Verfahren, das sich viel zu lange hingezogen hat, endgültig abzuschließen, hat der Verein beschlossen, den Rechtsstreit nicht weiter zu verlängern. Paris Saint-Germain konzentriert sich nun entschlossen auf die Zukunft, auf sein sportliches Projekt und den gemeinsamen Erfolg“, erklärte der Verein in einer Stellungnahme.

Im Streit zwischen Mbappé und seinem Ex-Klub ging es um ausstehende Prämien, Gehälter und nicht genommene Urlaubstage aus dem letzten Jahr seines bis 2024 laufenden Vertrags.