Ligue 1: Dembélé sorgt für Eklat-Szene - "Er ist Müll"

Ousmane Dembélé sorgt mit einem unrühmlichen Auftritt für Aufsehen. Der Superstar von Paris Saint-Germain beleidigte beim Duell mit Olympique Marseille in der Ligue 1 offenbar einen Gegenspieler.
Dembélé sorgt für Eklat-Szene
Die offizielle Streaming-Plattform der Liga selbst teilte ein Video, in dem sich Dembélé während der Partie, die mit einem 5:0 für PSG endete und drastische Folgen hatte, mit Marseilles Pierre-Emile Höjbjerg unterhält.
Der Gewinner des Ballon d’Or sagt dabei offenbar: „Balerdi ist Mist. Das weißt du. Das weißt du. Er macht ständig den Mund auf.“ Die Worte sind in dem Video allerdings nicht zu verstehen, die Untertitel sind dagegen unmissverständlich.
PSG-Stars haben es auf Balerdi abgesehen
Marseille, das berichtet RMC Sport, soll äußerst verärgert über die Veröffentlichung des Clips, der in den französischen Medien für viel Aufmerksamkeit sorgte, gewesen sein.
Höjbjerg, das zeigen die Aufnahmen noch, ließ sich keine Reaktion entlocken.
Verteidiger Leonardo Balerdi wurde während der Partie auch von Gegenspieler Nuno Mendes zurechtgewiesen. Dieser hielt sich provozierend den Finger an die Lippen.
