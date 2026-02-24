Hakimi muss sich vor Gericht verantworten

Tobias Wiltschek 24.02.2026 • 12:40 Uhr Im Februar 2023 soll Hakimi eine junge Frau vergewaltigt haben. Er bestreitet diesen Vorwurf.

Der marokkanische Nationalspieler und ehemalige BVB-Profi Achraf Hakimi muss wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer jungen Frau vor Gericht. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag unter Berufung auf die Anwältin des Spielers und die Staatsanwaltschaft von Nanterre.

Hakimi (27), seit 2021 beim Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain, meldete sich beim Kurznachrichtendienst X zu Wort. „Heutzutage reicht ein Vergewaltigungsvorwurf aus, um einen Prozess zu rechtfertigen“, schrieb Hakimi, „obwohl ich den Vorwurf bestreite und alles zeigt, dass er falsch ist“. Er schaue gelassen auf einen Prozess, „der die Möglichkeit bieten wird, dass die Wahrheit ans Licht kommt“.

Eine damals 24-Jährige hatte im Februar 2023 bei der Polizei ausgesagt, sie sei von Hakimi vergewaltigt worden. Sie erstattete zunächst keine Anzeige. Hakimis Rechtsbeistand wirft der Frau vor, die Ermittlungen zu behindern und sich medizinischen Untersuchungen verweigert zu haben.

Hakimi-Anwältin: „Frau behindert alle Ermittlungen“

„Es wird ein Prozess angeordnet, dessen Anklage allein auf der Aussage einer Frau beruht, die alle Ermittlungen behindert, alle medizinischen Untersuchungen und DNA-Tests abgelehnt, die Auswertung ihres Mobiltelefons verweigert und sich geweigert hat, den Namen eines wichtigen Zeugen zu nennen“, erklärte die Anwältin des Spielers, Fanny Colin, bei RMC Sport.

Hakimi selbst hatte bereits im vergangenen September jegliche Schuld von sich gewiesen. In der Sendung „Clique” auf Canal+ sprach er von einer „Lüge”.

„Ich weiß, dass ich nichts getan habe und dass ich so etwas niemals tun würde”, versicherte er.

