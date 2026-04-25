FC Bayern: Gegner PSG mit Mega-Rotation

SPORT1 25.04.2026 • 19:44 Uhr PSG-Trainer Luis Enrique schont einige Stars gegen Angers. Vor dem Duell mit dem FC Bayern feiert aber Ruiz sein Startelf-Comeback.

Drei Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern rotiert Luis Enrique kräftig. Beim Ligue-1-Spiel in Angers setzt der PSG-Coach am 25. April auf frische Kräfte – und auf ein Comeback im Mittelfeld.

Fabian Ruiz steht erstmals seit dem 20. Januar wieder in der Startelf. Der Spanier, lange verletzt, bildet mit Senny Mayulu und dem erneut ins Zentrum gezogenen Lucas Beraldo das Mittelfeld-Trio. Im Tor erhält Matvei Safonov erneut den Vorzug vor Lucas Chevalier.

FC Bayern: Gegner PSG rotiert in der Ligue 1

Luis Enrique hatte bereits betont, sein Fokus liege ausschließlich auf PSG. Entsprechend schont er mehrere Stammkräfte vor dem Kracher gegen Bayern.

Auf der Bank nahmen unter anderem Ousmane Dembélé. Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Désiré Doué und Joao Neves auf der Bank Platz. Vitinha fehlte verletzt.