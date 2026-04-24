Ligue 1: PSG-Konkurrent patzt - bietet aber ein Spektakel

SPORT1 24.04.2026 • 23:51 Uhr Der RC Lens lässt im Kampf um den Titel in der Ligue 1 Punkte liegen. Zieht Bayern-Gegner Paris-Saint Germain davon?

Der RC Lens bleibt das Spektakel-Team der Ligue 1 – allerdings nicht immer zum eigenen Vorteil. Beim 3:3 (0:3) bei Stade Brest verspielten die Nordfranzosen am Freitagabend wichtige Punkte im Titelrennen. Nach dem 5:1 gegen Angers am 20. März, dem 0:3 im Derby in Lille am 4. April sowie zwei torreichen Erfolgen gegen Toulouse setzte sich die wilde Achterbahnfahrt fort.

Zwar bewies Lens nach einem 0:3-Rückstand zur Pause Moral, doch mit Blick auf die Tabelle ist das Remis allerdings ein Rückschlag. Lens bleibt Zweiter und der Rückstand auf Spitzenreiter Paris Saint-Germain könnte auf sechs Punkte anwachsen, sollte der Spitzenreiter sein Auswärtsspiel in Angers gewinnen.

Generalprobe für PSG vor Halbfinal-Kracher gegen FC Bayern

Für PSG ist die Partie am Samstag zugleich die Generalprobe für das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER).

Drei Tage nach dem 4:1 im Coupe-de-France-Halbfinale gegen Toulouse wirkte Lens zunächst müde. Brest nutzte das eiskalt aus – und wie: Mit den ersten drei Torschüssen stellten die Gastgeber auf 3:0.

Der überragende Mann der ersten Halbzeit war Daouda Guindo. Der 23 Jahre alte Linksverteidiger traf in der siebten Minute mit einem flachen, präzisen Linksschuss zur Führung und bereitete das 2:0 von Lucas Tousart per Flanke vor (24.). Kurz vor der Pause erhöhte Junior Dina Ebimbe auf 3:0 (42.).

Lens dreht nach der Pause auf

Lens-Coach Pierre Sage reagierte – und seine Mannschaft zeigte Moral. Florian Thauvin verkürzte in der 60. Minute, nur vier Minuten später traf Abdallah Sima zum 2:3. Brest wankte, brachte die Führung aber zunächst über die Zeit.