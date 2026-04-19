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Verletzungssorgen um PSG-Superstar

Sorgen um PSG-Superstar

Vitinha verletzt sich beim Ligaspiel von Paris Saint-Germain. Der Schlüsselspieler humpelt durch den Stadiontrakt und kann kaum auftreten.
PSG-Trainer Luis Enrique warnt vor dem Champions League-Rückspiel gegen den FC Liverpool ausdrücklich vor den Engländern trotz komfortabler Ausgangssituation. Das Hinspiel hatte Paris 2:0 gewonnen.
Felix Kunkel
Vitinha verletzt sich beim Ligaspiel von Paris Saint-Germain. Der Schlüsselspieler humpelt durch den Stadiontrakt und kann kaum auftreten.

Sorgen beim kommenden Champions-League-Gegner des FC Bayern: PSG-Superstar Vitinha ist im Ligaspiel gegen Olympique Lyon (LIVETICKER) angeschlagen ausgewechselt worden.

In der 39. Minute war die Partie für den Mittelfeldspieler beendet, nachdem dieser bei einer Aktion unglücklich auf seinem rechten Fuß aufgekommen war. PSG-Trainer Luis Enrique brachte Warren Zaïre-Emery für Vitinha ins Spiel.

Der Portugiese humpelte anschließend durch den Stadiontrakt in Richtung Kabine, zog seinen Schuh aus und hatte sichtlich Probleme beim Auftreten.

PSG früh in Rückstand

Das genaue Ausmaß der Blessur blieb zunächst offen. Zum Zeitpunkt der Auswechslung führte Lyon 2:0. Endrick (6.) und Moreira (18.) hatten die Tore der Gäste erzielt.

Am 28. April und 6. Mai trifft Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League auf den FC Bayern. Die Münchner mussten zuletzt ebenfalls einen Verletzungsrückschlag verkraften: Serge Gnabry erlitt einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel und könnte damit sogar die WM verpassen.

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