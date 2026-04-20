Vor Duell mit FC Bayern! PSG-Star meldet sich zurück

Wichtige Verstärkung für Paris Saint-Germain! Nach dreimonatiger Leidenszeit können die Franzosen wieder auf Mittelfeld-Ass Fabián Ruiz setzen.
PSG-Comeback vor Bayern-Kracher
Der Spanier hatte sich im Januar gegen Sporting Lissabon eine Knieverletzung zugezogen. Rechtzeitig vor dem Halbfinal-Kracher gegen den FC Bayern in der Champions League (Hinspiel am 28. April) hat Ruiz am Sonntag sein Comeback gefeiert.
Bei der Niederlage gegen Olympique Lyon wurde Ruiz in der 72. Spielminute eingewechselt. Zwar bereitete er in der Nachspielzeit prompt den Anschlusstreffer zum 1:2 (90. + 4) vor, die Niederlage konnte PSG jedoch nicht mehr abwenden. „Schön, dich wiederzusehen, Fabián“, schrieb der Klub bei Instagram unter einen Beitrag, der dem Comeback gewidmet war.
Paris Saint-Germain wieder mit Fábian Ruiz und Désiré Doué
Bis zu seiner Verletzung hatte Ruiz in jedem Spiel der Königsklasse in der Startelf gestanden. Auch beim Titelgewinn in der vergangenen Saison kam er in jedem Spiel zum Einsatz und war ein X-Faktor. Dazu feierte er mit der spanischen Nationalmannschaft 2024 den EM-Titel.
Aufatmen kann PSG zudem bei Désiré Doué. Beim Rückspiel gegen den FC Liverpool hatte sich der Youngster leicht am Knie verletzt, stand gegen Lyon aber bereits wieder in der Startelf.
Vor Duell mit FC Bayern: Neue Sorgen bei PSG?
Ohne Einsatz blieb hingegen Nuno Mendes, der mit muskulären Problemen im Oberschenkel zu kämpfen hat.
Darüber hinaus musste Mittelfeldspieler Vitinha schon nach 39 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der Portugiese humpelte anschließend durch den Stadiontrakt in Richtung Kabine, zog seinen Schuh aus und hatte sichtlich Probleme beim Auftreten.