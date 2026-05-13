Aufstieg nach Eklat fix! Djokovic-Klub stürmt in die Ligue 1

SID 13.05.2026 • 21:19 Uhr Le Mans FC steigt in die französische League 1 auf. Nach dem Spielabbruch in Bastia rückt der Klub prominenter Investoren durch den Entscheid der Disziplinarkommission nach oben.

Der Durchmarsch des französischen Investoren-Klubs Le Mans FC in die Ligue 1 ist perfekt. Der Verein prominenter Geldgeber um Tennis-Idol Novak Djokovic sicherte sich den Aufstieg am grünen Tisch: Die Disziplinarkommission der Liga (LFP) entschied am Mittwoch, das 2:0 von Le Mans in Bastia am letzten Spieltag der Ligue 2 endgültig zu bestätigen.

Die Partie am vergangenen Samstag war abgebrochen worden, nachdem kurz vor Spielschluss Leuchtraketen auf den Platz geworfen worden waren.

Mit den drei Punkten sicherte sich der Klub aus dem Département Sarthe Rang zwei hinter Zweitligameister und Mitaufsteiger ES Troyes AC. Der frühere Rekordmeister AS Saint-Étienne muss als Dritter in die Relegation.

Djokovic ist Investor bei Le Mans

Djokovic war bei Le Mans im August 2025 Mitbesitzer geworden, als das brasilianische Konsortium OutField um die früheren Formel-1-Fahrer Felipe Massa und Kevin Magnussen bei dem Klub einstieg. Im Februar 2026 sicherte sich auch Torwart Thibaut Courtois von Real Madrid Anteile an dem Verein.