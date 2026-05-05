Ex-Bayern-Star glänzt! Doch noch einer für die WM?

Moritz Pleßmann 05.05.2026 • 10:57 Uhr Ex-Bayern-Star Corentin Tolisso befindet sich bei Olympique Lyon in herausragender Form und führt seine Mannschaft Richtung Champions League. Der Kapitän wird von Lob überschüttet - sieht das auch der Nationaltrainer?

Olympique Lyon reitet aktuell eine Erfolgswelle in der heimischen Ligue 1 und ist auf dem besten Wege, sich nach sechs Jahren wieder für die Champions League zu qualifizieren. Einer der großen Verantwortlichen für den Erfolg ist ein ehemaliger Star des FC Bayern: Corentin Tolisso.

Der 31-Jährige befindet sich aktuell in bestechender Form und war beim jüngsten 4:2-Erfolg gegen Stade Rennes mit einem Tor und zwei Vorlagen maßgeblich am vierten Liga-Sieg in Serie beteiligt. Erst zum zweiten Mal in 231 Einsätzen gelangen ihm in Frankreichs höchster Spielklasse drei Torbeteiligungen in einer Partie (zuvor 2016 gegen Caen).

Es war sein insgesamt zehnter Treffer der laufenden Spielzeit, sein siebter im Kalenderjahr 2026 – kein Mittelfeldspieler der Ligue 1 hat in dieser Zeit mehr als vier Treffer erzielt.

Ligue 1: Tolisso als „bester Spieler“ gelobt

Kein Wunder also, dass der Kapitän im Anschluss mit Lob überschüttet wurde. „Ich denke, er ist unser bester Spieler“, schwärmte Teamkollege Endrick: „Er ist unser Kapitän, unser Anführer. Ich bin sehr glücklich, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Es gibt nicht genug Worte, um Coco zu beschreiben.“

Auch Innenverteidiger Clinton Mata fehlten für den Weltmeister von 2018 die Worte: „Ich weiß gar nicht mehr, was ich über seine Leistungen sagen soll. Er ist ein vorbildlicher, entschlossener Kapitän. Das beweist er Spiel für Spiel. Er schafft es, die Mannschaft zu beflügeln und seine Energie weiterzugeben.“

Diese Energie kann die Mannschaft von Trainer Paulo Fonseca im Kampf um die begehrten Champions-League-Plätze besonders gut brauchen. Nach einer Schwächephase zwischen Ende Februar und Anfang April, in der OL sechs Spiele in Folge sieglos geblieben war, drohte der zuvor hart erarbeitete CL-Platz verloren zu gehen.

Doch dann startete der französische Serienmeister der 2000er Jahre erneut eine Siegesserie, schlug unter anderem PSG und sprang zwei Spieltage vor Schluss auf Rang drei und damit erneut auf einen direkten CL-Platz.

Die französische Tageszeitung L’Équipe beschrieb Tolisso als „großen Architekten der starken Saison von Lyon“ und behauptete nach dem Erfolg gegen Rennes, dass er „vielleicht die beste Saison seiner Karriere spielt“. RMC Sport titelte: „Eine Saison als Anführer.“

Tolisso-Comeback bei der WM?

Angesichts seiner Leistungen warf L’Équipe eine mögliche Teilnahme von Tolisso bei der kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada in den Raum und schrieb, die „Debatte über die Teilnahme ist noch lange nicht beendet“.

Entscheiden kann das nur Nationaltrainer Didier Deschamps, unter dem Tolisso 2017 debütierte. Sein letztes von 28 Länderspielen absolvierte er bei der EM 2021 in der Gruppenphase gegen Portugal. Für die Länderspiele Ende März gegen Kolumbien und Brasilien wurde er nicht berufen, obwohl er sich bereits da in guter Form präsentiert hatte.

Tolisso reagierte geknickt: „Ich war ein bisschen enttäuscht, als der letzte Kader bekannt gegeben wurde. Ich hatte geglaubt, dass ich dabei sein würde“, erklärte er in einem Post-Match-Interview Ende April. „Man darf träumen. Ich arbeite daran“, erklärte er bezüglich einer möglichen WM-Teilnahme.