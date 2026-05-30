Dante rettet Nizza – jetzt zurück zum FC Bayern!

SID 30.05.2026 • 07:53 Uhr Zur neuen Saison kehrt der Brasilianer als U23-Coach zu den Bayern zurück - und vermeidet vorher den Abstieg.

Unabsteigbar mit 42 Jahren: Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler Dante hat im letzten Spiel seiner Karriere den Abstieg mit OGC Nizza aus der französischen Ligue 1 vermieden und damit seine finale Mission vor der Rückkehr zum FC Bayern erfüllt. Bei den Bayern wird Dante zur kommenden Saison U23-Trainer.

Im Relegations-Rückspiel gegen die AS Saint-Étienne setzte sich Nizza mit Kapitän Dante in der Startelf 4:1 (0:0) durch und vermied damit den Sturz in die zweite Liga nach zuletzt 24 Jahren ununterbrochener Erstklassigkeit. Das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Dante hatte zehn Jahre lang für Nizza gespielt. Zuvor war er von 2009 bis 2016 in der Bundesliga für Gladbach, Bayern und Wolfsburg aktiv gewesen.

Clauss und Wahi erlösen Nizza

Nizza war in der abgelaufenen Saison nach Platz vier im Vorjahr nur 16. geworden und musste damit nachsitzen. Der zehnmalige französische Meister Saint-Étienne verpasste den direkten Wiederaufstieg.