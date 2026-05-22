Überraschungsteam holt historischen Titel

SID 22.05.2026 • 23:06 Uhr Das Überraschungsteam krönt eine starke Saison, nach der Vizemeisterschaft holt Lens den Pokal.

Der RC Lens hat eine herausragende Saison mit dem Gewinn des französischen Fußball-Pokals gekrönt.

Nach der Vizemeisterschaft in der Liga besiegte das Überraschungsteam am Freitagabend im Finale den OGC Nizza mit 3:1 (2:1) und sicherte sich erstmals überhaupt die Trophäe im Coupe de France.

Florian Thauvin (25.), Odsonne Edouard (42.) und Abdallah Sima (78.) erzielten im Stade de France die Treffer für Lens, das zuvor bereits dreimal im Finale des französischen Pokals gestanden hatte.

Djibril Coulibaly (45.+3) war nur der zwischenzeitliche Anschluss für den dreimaligen Cupsieger Nizza gelungen.