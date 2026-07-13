PSG kurz vor Mega-Deal

Paris Saint-Germain steht vor einem großen Ausrüster-Deal: Der Vertrag mit Nike soll vorzeitig verlängert werden und den Champions-League-Sieger finanziell in neue Sphären heben.
Viel mehr als Bayern: PSG vor Mega-Deal
Nach Informationen von L’Équipe arbeiten beide Seiten an einer Ausdehnung der Partnerschaft bis 2037. Die Gespräche zu einer vorzeitigen Verlängerung sollen kurz nach dem ersten Triumph in der Champions League am Ende der Saison 2024/25 gestartet sein.
PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi soll damals vorgeschlagen haben, den bis 2032 laufenden Kontrakt neu zu verhandeln, auch um für Paris deutlich mehr Geld aus dem Vertrag rauszuholen.
Während der aktuelle Deal laut dem Bericht bei ungefähr 60 Millionen Euro pro Jahr liegt, soll das neue Paket rund 100 Millionen Euro jährlich einbringen und Paris so zu den absoluten Top-Playern in diesem Bereich aufsteigen.
PSG bekommt für Trikot-Deal zukünftig 40 Millionen mehr als Bayern
Damit würde PSG in eine Liga mit dem FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester City aufrücken. Barca verlängerte 2024 seinen Vertrag mit Nike vorzeitig bis 2038 und soll dafür laut spanischen Medienberichten 1,7 Milliarden Euro (knapp 121 Millionen pro Saison) bekommen.
In ähnlichen Sphären bewegt sich auch Real Madrid mit knapp 120 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen von Adidas pro Spielzeit. Manchester City verdient mit dem Puma-Deal knapp 115 Millionen Euro pro Saison.
Der FC Bayern bekommt von Adidas im Vergleich dazu „nur“ 60 Millionen Euro pro Saison. PSG würde mit dem neuen Nike-Deal also ab sofort jährlich 40 Millionen Euro mehr verdienen.
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