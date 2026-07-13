PSG kurz vor Mega-Deal

SPORT1 13.07.2026 • 10:50 Uhr Dieser Deal könnte Paris Saint-Germain so richtig viel Geld in die Kasse spühlen. PSG soll den Ausrüstervertrag mit Nike bis 2037 ausdehnen und finanziell deutlich zulegen.

Paris Saint-Germain steht vor einem großen Ausrüster-Deal: Der Vertrag mit Nike soll vorzeitig verlängert werden und den Champions-League-Sieger finanziell in neue Sphären heben.

Nach Informationen von L’Équipe arbeiten beide Seiten an einer Ausdehnung der Partnerschaft bis 2037. Die Gespräche zu einer vorzeitigen Verlängerung sollen kurz nach dem ersten Triumph in der Champions League am Ende der Saison 2024/25 gestartet sein.

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi soll damals vorgeschlagen haben, den bis 2032 laufenden Kontrakt neu zu verhandeln, auch um für Paris deutlich mehr Geld aus dem Vertrag rauszuholen.

Während der aktuelle Deal laut dem Bericht bei ungefähr 60 Millionen Euro pro Jahr liegt, soll das neue Paket rund 100 Millionen Euro jährlich einbringen und Paris so zu den absoluten Top-Playern in diesem Bereich aufsteigen.

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Damit würde PSG in eine Liga mit dem FC Barcelona, Real Madrid oder Manchester City aufrücken. Barca verlängerte 2024 seinen Vertrag mit Nike vorzeitig bis 2038 und soll dafür laut spanischen Medienberichten 1,7 Milliarden Euro (knapp 121 Millionen pro Saison) bekommen.

In ähnlichen Sphären bewegt sich auch Real Madrid mit knapp 120 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen von Adidas pro Spielzeit. Manchester City verdient mit dem Puma-Deal knapp 115 Millionen Euro pro Saison.