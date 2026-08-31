Brunner selbstbewusst: "Denke immer an die Nationalmannschaft"

SID 31.08.2026 • 07:45 Uhr Zum Saisonstart ist Paris Brunner in Top-Form. Er konzentriere sich ausschließlich auf seine Leistungen, "den Rest werden wir dann sehen."

Nach ein wenig Anlaufzeit scheint der ehemalige U17-Weltmeister Paris Brunner bei der AS Monaco in Fahrt zu kommen.

„Ich bin überglücklich und fühle mich nach meinen beiden Toren voller Selbstvertrauen“, sagte der 20-Jährige, nachdem er sein Team am Sonntagabend mit einem Doppelpack zum 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Olympique Marseille und damit an die Spitze der französischen Ligue 1 geschossen hatte.

Mit derartigen Leistungen könnte Brunner somit möglicherweise bald auch Länderspiele sammeln. „Ich denke immer an die Nationalmannschaft“, sagte er auf entsprechende Nachfrage: „Meine Mutter ist Kongolesin und mein Vater ist Deutscher, aber darauf konzentriere ich mich nicht. Ich konzentriere mich ausschließlich auf meine aktuellen Leistungen, den Rest werden wir dann sehen.“

Seit der U16 durchlief Brunner die deutschen Nachwuchsmannschaften. Mit der U17-Auswahl wurde er 2023 in Indonesien Weltmeister, er selbst steuerte vier Treffer zum Triumph bei und wurde zum besten Spieler des Turniers auserkoren.

Brunner unter neuem Trainer in absoluter Top-Form

Mit vier Toren aus vier Spielen zeigt Brunner einen vielversprechenden Saisonstart. „Ein neuer Trainer ist da, und die Situation hat sich verändert. Er zeigt mir nach jedem Training und jedem Spiel sein Vertrauen. Das war heute Abend auf dem Platz deutlich zu sehen“, erklärte er seinen Aufschwung: „In jedem Training versuche ich, an allen Aspekten meines Spiels zu arbeiten, egal ob mit dem Fuß oder dem Kopf. Ich denke, ich habe mich in allen Bereichen verbessert.“