Traum-Solo! Unaufhaltsamer Brunner zaubert erneut für Monaco

Vincent Wuttke 30.08.2026 • 22:17 Uhr Wird Paris Brunner schnell zu einem spannenden Mann für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp? Der deutsche Stürmer trifft schon wieder traumhaft.

Ganz früh in der neuen Saison setzt Paris Brunner zum Höhenflug an. Das ehemalige Juwel des BVB schoss seinen AS Monaco im Topspiel der Ligue 1 gegen Olympique Marseille mit einem Doppelpack mit 2:0 in Führung. Es waren schon der dritte und vierte Treffer im vierten Pflichtspiel der aktuellen Spielzeit für den 20-Jährigen. „Was für ein Abend für Paris Brunner!“, schrieb L’Équipe.

Brunner köpfte nach 14 Minuten eine präzise Hereingabe von Aleksandr Golovin ins Netz, nachdem er sich in der Luft gegen CJ Egan-Riley durchgesetzt hatte. Es war der erste Treffer in der Ligue 1 für den Rechtsfuß, der mit einem breiten Grinsen in Richtung Eckfahne zum Jubel lief.

In der zweiten Hälfte setzte er nach einem Pass von Ex-Bayern-Profi Eric Dier dann zum Super-Solo an. Nach einem langen Ball lief Brunner Geoffrey Kondogbia davon. Dann ließ er den Gegenspieler ebenso wie Egan-Riley mit Täuschungen ins Leere grätschen und schob ein (53.). Brunner lief zur Tribüne und ließ sich von den Fans feiern. In der 81. Minute war sein Arbeitstag beendet.

Brunner trifft schon wieder

„Das ist sensationell. Das ist fast schon Weltklasse. Brunner lässt ganz Marseille ins Leere rutschen. Das ist wunderbar gemacht. Vor zwei, drei Jahren wollten ihn die Leute schon in die Nationalmannschaft reden. Das war vielleicht zu früh. Aber das kann sein Breakout sein. Wow, wow, wow. Unglaublich gut gemacht“, jubelte DAZN-Kommentator Sebastian Smolka nach dem zweiten Tor.

Unter dem neuen Trainer Filipe Luís ist Brunner bei den Monegassen gesetzt und zahlt das Vertrauen mit starken Leistungen zurück. Dabei hatte das Talent, das 2023 mit der deutschen U17 den WM-Titel holte, im Vorjahr kaum eine Rolle gespielt und kein Pflichtspieltor erzielt. Brunner hatte 2023 die Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester deutscher Nachwuchsspieler seines Jahrgangs 2006 erhalten.

Die Karriere geriet danach aber ins Stocken. Beim BVB konnte er sich nicht durchsetzen, bei Monaco und Cercle Brügge blieb der Durchbruch zunächst ebenfalls aus. Doch nun könnte Brunner mit seinen starken Leistungen tatsächlich interessant werden für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.