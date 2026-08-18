Milan-Talent Odogu wechselt auf Leihbasis zum FC Toulouse

SID 18.08.2026 • 18:02 Uhr David Odogu wechselt zum FC Toulouse. Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis von der AC Mailand und hofft in Frankreich wieder auf mehr Spielzeit.

U20-Nationalspieler David Odogu wird für ein Jahr vom italienischen Erstligisten AC Mailand zum FC Toulouse verliehen. Das gab der Klub aus der französischen Ligue 1 am Dienstag bekannt.

„Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass dieser Schritt für meine weitere Entwicklung genau der richtige ist“, sagte der 20 Jahre alte Verteidiger, der seine Ausbildung beim VfL Wolfsburg durchlief und 2023 mit der deutschen U17 Welt- und Europameister wurde, dem SID. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Odogu drängt auf Stammplatz

Vor seinem Wechsel vor einem Jahr nach Italien kam Odogu für Wolfsburg in drei Bundesligaspielen zum Einsatz, bei Milan reichte es lediglich für fünf Spielminuten in der Serie A.