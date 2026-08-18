Milan-Talent Odogu wechselt auf Leihbasis zum FC Toulouse

U20-Nationalspieler David Odogu wird für ein Jahr vom italienischen Erstligisten AC Mailand zum FC Toulouse verliehen. Das gab der Klub aus der französischen Ligue 1 am Dienstag bekannt.
Deutsches Talent wechselt nach Toulouse
David Odogu wechselt zum FC Toulouse. Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis von der AC Mailand und hofft in Frankreich wieder auf mehr Spielzeit.
Wechselt zum FC Toulouse: David Odogu
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„Ich hatte von Beginn an das Gefühl, dass dieser Schritt für meine weitere Entwicklung genau der richtige ist“, sagte der 20 Jahre alte Verteidiger, der seine Ausbildung beim VfL Wolfsburg durchlief und 2023 mit der deutschen U17 Welt- und Europameister wurde, dem SID. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Odogu drängt auf Stammplatz
Vor seinem Wechsel vor einem Jahr nach Italien kam Odogu für Wolfsburg in drei Bundesligaspielen zum Einsatz, bei Milan reichte es lediglich für fünf Spielminuten in der Serie A.
„In Italien habe ich sehr viel gelernt. Jetzt geht es für mich darum, regelmäßig auf dem Platz zu stehen und Woche für Woche meine Leistung auf einem hohen Niveau abzurufen“, sagte Odogu.