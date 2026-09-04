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Fehlstart perfekt! PSG kassiert erste Pleite

PSG-Fehlstart perfekt

Paris Saint-Germain muss weiter auf den ersten Sieg in der Ligue 1 warten. Gegen die AS Monaco verliert der Meister nach Führung - der Fehlstart ist perfekt.
Ferran Torres erwischt bei PSG einen Traumstart und sichert seinem Team mit einem Doppelpack ein Remis bei Stade Rennes. Luis Enrique zeigt sich anschließend zufrieden mit den Möglichkeiten seines breiten Kaders.
SPORT1
Paris Saint-Germain muss weiter auf den ersten Sieg in der Ligue 1 warten. Gegen die AS Monaco verliert der Meister nach Führung - der Fehlstart ist perfekt.

Erfolgstrainer Luis Enrique hat seinen Vertrag bei Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain vorzeitig bis 2030 verlängert – anschließend aber die erste Saisonniederlage in der Ligue 1 kassiert.

Gegen die AS Monaco verlor der Meister nach Führung mit 1:2 (1:0) – und findet sich mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Spielen auf einmal weit unten in der Tabelle wieder.

Kurz vor dem ersten Heimspiel der Saison hatte noch Partystimmung geherrscht. PSG verlängerte auf einen Schlag neben Enrique auch die Verträge von Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Joao Neves, Willian Pacho (jeweils bis 2031) und Fabián Ruiz (bis 2028). Zudem wurden die Neuzugänge vorgestellt und der Supercup als neuste Trophäe der beträchtlichen Sammlung präsentiert.

Ligue 1: Monaco hängt PSG ab

Anschließend brachte Kapitän Marquinhos sein Team in Führung (31.), doch Nazinho (58.) und Stanis Idumbo (72.) drehten das Spiel zugunsten der Monegassen, bei denen Paris Brunner in der Startelf stand.

Die Mannschaft aus dem Fürstentum steht mit neun Punkten an der Tabellenspitze – und damit bereits sieben Punkte vor PSG.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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