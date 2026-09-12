Brunners nächster Gala-Auftritt

Paris Brunner trifft beim Auswärtsspiel der AS Monaco in Straßburg aus großer Entfernung zum Ausgleich und sichert seinem Team einen Punkt.

Paris Brunner hat der AS Monaco im Ligue-1-Auswärtsspiel bei Racing Straßburg einen Punkt gesichert – und das mit einem absoluten Traumtor.

Der 20-Jährige traf am Samstag in der 71. Minute zum 1:1. Sadibou Sané hatte die Gastgeber zuvor in der 52. Minute in Führung gebracht.

Paris Brunner traf sehenswert Paris Brunner traf sehenswert © IMAGO/Jonathan Moscrop

Brunner knallte den Ball aus rund 20 Meter Entfernung aufs Tor und überraschte damit die Straßburger Defensive sowie Torhüter Filip Jörgensen. Der Ball schlug im linken Winkel ein. Für den Stürmer war es der fünfte Treffer im sechsten Pflichtspiel in dieser Saison.

Bereits Ende August hatte er beim 2:0 gegen Olympique Marseille beide Tore der Monegassen erzielt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.