MLS: Erste Meisterschaft? Reus spricht über seinen großen Traum

Friedrich Wilhelm 25.11.2024 • 10:29 Uhr Marco Reus träumt weiter vom Titel in der MLS. Der ehemalige Dortmunder spricht bei SPORT1 exklusiv über das Abenteuer USA.

Der Titeltraum lebt! Marco Reus steht mit LA Galaxy kurz vor der Meisterschaft. Die Kalifornier stürmten mit einem 6:2 (3:2) gegen Minnesota United in der amerikanischen Major League Soccer (MLS) ins Finale der Western Conference. Dort trifft Reus am kommenden Wochenende mit Galaxy auf Seattle Sounders.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei SPORT1 spricht der ehemalige Kapitän von Borussia Dortmund über sein neues Leben, die USA und den möglichen Titel.

Reus: „Bin glücklich“

SPORT1: Los Angeles Galaxy hat 6:2 gegen Minnesota United gewonnen und steht im Finale der Western Conference. Für die Zuschauer war das sehr unterhaltsam - wie war es für Sie auf dem Platz?

Marco Reus: Ja, auch schön. Das erste Mal im Playoffs-Halbfinale, heute war auch die Kulisse da und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für die Zuschauer war es eine torreiche Partie, es ging meistens hin und her und am Ende sind wir natürlich glücklich, dass wir jetzt im Finale stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

SPORT1: Inter Miami mit Lionel Messi ist schon in der ersten Runde rausgeflogen, am Samstag ist auch LAFC rausgeflogen. Galaxy ist jetzt der Favorit. Wie gehen Sie, wie geht die Mannschaft damit um?

Reus: Am Ende ist mir das eigentlich egal, ob wir Favorit sind oder nicht. Am Ende müssen wir noch zwei Spiele gewinnen, um Champions zu sein. Dementsprechend haben wir jetzt erst mal das Conference-Finale vor der Brust am Samstag und das wird schwer genug. Von daher liegt der Fokus jetzt auf Samstag.

SPORT1: Für Sie wäre es die erste Meisterschaft Ihrer Karriere: Welche Bedeutung hat das?

Reus: Natürlich eine große. Am Ende bin ich natürlich auch hierher gekommen, um so erfolgreich wie möglich zu sein mit der Mannschaft. Wenn es nach so kurzer Zeit schon klappen könnte, das wäre natürlich schön. Aber aus der Vergangenheit weiß ich, dass man hart arbeiten muss, um dem Traum ein Stückchen näher zu kommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Reus: „Es ist ein anderer Fußball“

SPORT1: Wie integriert fühlen Sie sich inzwischen in der Mannschaft?

Reus: Super, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Die Jungs haben es mir wirklich von Anfang an sehr, sehr leicht gemacht und es macht Spaß, mit den Jungs zusammenzuspielen. Es ist schon ein anderer Fußball, der hier gespielt wird, aber nichtsdestotrotz macht es sehr, sehr viel Spaß.

SPORT1: Nach etwas mehr als zwei Monaten in den USA: Wie deckt sich die Realität mit den Erwartungen und dem, was Ihnen über die MLS erzählt wurde?

Reus: Genauso eigentlich. Mir wurde schon gesagt, dass es physisch vielleicht ein bisschen härter zur Sache geht, dass vielleicht taktisch nicht so viel darauf Wert gelegt wird, vor allem gegen Ende der Partie, weil dann meistens das Feld auch sehr, sehr breit auseinander geht und du zu sehr, sehr vielen Torchancen kommst, je nachdem natürlich, wie der Spielstand ist. Aber die Liga hat auf jeden Fall Qualität, auch heute hat man das gesehen. Wenn man eine Sekunde nicht aufpasst, dann wird man bestraft, auch hier in MLS. Von daher braucht die Liga sich nicht zu verstecken.

SPORT1: Mit der Familie sind sie nach Newport Beach gezogen. Wie ist das Leben in Kalifornien grundsätzlich?

Reus: Wunderschön. Wirklich wunderschön. Wir haben jetzt zum ersten Mal, glaube ich, seitdem ich hier bin, auch mal ein, zwei Tage gehabt, wo die Sonne nicht schien - und es war trotzdem sehr, sehr schön. Man kann hier wirklich unheimlich viel machen. Vor allem für die Kids ist es ein Paradies. Du hast einfach immer die Möglichkeit, zum Strand zu fahren und auch andere Dinge zu tun. Es ist wichtig, dass die Familie sich wohlfühlt und ich mich natürlich auch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Reus schließt Kurzleihe aus

SPORT1: In spätestens zwei Wochen ist die Saison vorbei. Was passiert dann? Kurzvertrag in Europa oder Urlaub?