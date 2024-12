Meister-Debüt mit 35 Jahren! Das sagt Marco Reus

Friedrich Wilhelm 08.12.2024 • 10:30 Uhr Mit 35 Jahren gewinnt Marco Reus seinen ersten Meistertitel. Im Anschluss an den Finalsieg gegen die NY Red Bulls spricht der frühere Dortmunder mit SPORT1.

Marco Reus musste 35 Jahre alt werden, bis er seinen ersten Meistertitel gewann.

Am Samstag war es endlich soweit: Mit den LA Galaxy gewann der früherer BVB-Star das Finale gegen die New York Red Bulls mit 2:1 und holte gleich im ersten Anlauf den MLS-Titel. Im Interview mit SPORT1 erklärt Reus anschließend, was ihm der Titel bedeutet.

SPORT1: Marco Reus ist Meister. Wie hört sich das an?

Marco Reus: Ja, großartig. Amazing. Unglaublich. Du siehst ja, was hier los ist. Für die Jungs, für den Verein ist es etwas sehr, sehr Besonderes, nach zehn Jahren wieder ganz oben zu stehen. Unglaublich.

SPORT1: Wie ist es für Sie persönlich? Es hat ja recht lange gedauert, bis Sie eine Meisterschaft feiern konnten.

Reus: Ja, auch amazing. Ich meine, man arbeitet immer seine ganze Karriere darauf hin, erfolgreich zu sein und zu versuchen, so viele Finals wie möglich zu erreichen, um sie dann auch zu gewinnen. Und es hat bei mir in Deutschland nicht so viel geklappt. Aber wie ich schon gesagt habe, als ich angekommen bin: Es war immer das Ziel, weiter erfolgreich zu sein. Und ich hatte das Gefühl, vor allem bei der Gruppe, dass etwas Großes möglich ist. Und am Ende haben wir es geschafft.

SPORT1: Nach vier Monaten in dieser Stadt, wie sehr sind sie schon ein „Angelino“?

Reus: Ich bin ehrlich gesagt einfach froh, dass wir es am Ende geschafft haben. Ganz ehrlich, es wird natürlich immer viel drumherum erzählt und Geschichten erzählt und erfunden und was weiß ich alles. Aber am Ende ist das, das weiß ich, ein Teil des Geschäfts. Und ich bin einfach überglücklich mit der Mannschaft, dass wir es heute geschafft haben.

SPORT1: Sie waren nicht fit, kamen dann in der 76. Minute. Wie verletzt sind Sie tatsächlich?

Reus: Ich habe, glaube ich, in den letzten zwei Wochen zweimal trainiert. Diese Woche habe ich gar nicht trainiert. Ich hatte aber das Gefühl, dass die Mannschaft mich braucht. Und nachdem auch Riqui (Puig, Anm. d. Red.) auch verletzt ausgefallen ist nach dem letzten Wochenende, war es dementsprechend für mich wichtig, dass ich dabei bin. Und am Ende war es mir auch egal, wie lange. Hauptsache, wir haben heute gewonnen.

„Hier in L.A. ist ja einiges möglich“

SPORT1: Wie wird gefeiert?

Reus: Keine Ahnung. Alles offen.

SPORT1: Gibt es irgendwas, dass Sie sich jetzt gönnen?

Reus: Einfach die Situation genießen, den Abend genießen und mit den Jungs ein bisschen feiern.

SPORT1: Sie Sind ein alter Hase. Zeigen die Jungen Ihnen, wie gefeiert wird, oder zeigen Sie den Jungen, wie es geht?