Nach Niederlage: Stolz bei Schwarz überwiegt

Mit 35 Jahren war es endlich soweit: Marco Reus gewann nach einem 2:1-Finalsieg am späten Samstagabend seine erste Meisterschaft mit LA Galaxy.

Auf der anderen Seite, wenn auch nicht direkt auf dem Platz, war ebenfalls ein Deutscher beteiligt. Sandro Schwarz, Trainer der NY Red Bulls, musste im deutschen Duell den Kürzeren ziehen. Im Interview mit SPORT1 erzählt Schwarz, wie sich das anfühlt, wie es in New York weiter geht - und er äußert sich zur Causa Klopp.

Sandro Schwarz: Wir sind enttäuscht über den Ausgang, über das Resultat des heutigen Finals. Und dass wir da jetzt nicht die beste Stimmung haben in der Kabine, ist, glaube ich, logisch. Aber dennoch wird dann mit etwas Abstand der Stolz überwiegen, die Liebe zu der Gruppe, wie sie sich entwickelt hat. Auch wie wir heute zurückgekommen sind nach einem sehr schwierigen Start, 0:2 auswärts. Und ich glaube, dass wir dann auch die Möglichkeit hatten, den Ausgleich zu erzielen. So ist die Gefühlslage und dennoch überwiegt ganz klar der Stolz und das, was wir auf die Beine gestellt haben.