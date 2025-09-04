Thomas Müller taucht auf Volksfest auf

SPORT1 04.09.2025 • 14:53 Uhr Thomas Müller ist zurück in München. Die Legende des FC Bayern nutzt den Heimatbesuch nicht nur für eine Trainingseinheit.

Thomas Müller ist kurz nach seinem Abschied in die MLS wieder in München aufgetaucht. Der langjährige Superstar des FC Bayern absolvierte jüngst eine Trainingseinheit an der Säbener Straße - und entschied sich anschließend zu einem Besuch auf einem Volksfest.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die AuerBräu Festhalle auf ihrem Instagram-Account zeigte, war der Profi der Vancouver Whitecaps auf dem Rosenheimer Herbstfest zu Gast.

Laut einem Bericht von Rosenheim24.de feierte Müller bestens gelaunt bei Blasmusik und Bierzeltflair, wurde dabei jedoch von neugierigen Blicken und Fotografen abgeschirmt.

Müller auch in Vancouver schon ein Hit

Der 35-Jährige hat aktuell offenbar ein paar freie Tage. Die Whitecaps sind erst wieder am 14. September im Einsatz, aktuell sind viele Spieler auf Länderspielreise.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Einstieg in Kanada verlief für Müller bislang bestens. Nicht nur wegen eines entscheidenden Tors fliegen ihm längst die Herzen zu.

„Beim Herumschlendern durch die Stadt oder beim Kaffeeholen kommen Menschen auf mich zu und bedanken sich”, berichtete Müller in seinem persönlichen Newsletter: „Nicht für ein Autogramm, sondern dafür, dass ich mich für die Whitecaps entschieden habe. ‚Thank you for choosing our city, Thomas!‘ – das höre ich immer wieder."

Der Stolz der neuen Fans sorge durchaus für „ein bisschen Gänsehaut“.

{ "placeholderType": "MREC" }