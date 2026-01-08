Was Thomas Müller am FC Bayern aktuell besonders gefällt

Tobias Wiltschek 08.01.2026 • 20:46 Uhr Nach dem verlorenen Finale in der vergangenen Saison mit den Vancouver Whitecaps brennt Thomas Müller auf Revanche. Nebenbei zeigt er sich angetan von der aktuellen Form seines Ex-Klubs.

Thomas Müller wird im kommenden September 37 Jahre alt. An ein Karriereende denkt der ehemalige Nationalspieler aber noch lange nicht. Dafür hat der Weltmeister von 2014, der seit vergangenem Sommer für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS spielt, noch viel zu viel vor.

„Wir wollen wieder ins Finale. Wir haben noch was gut zu machen“, sagte Müller am Rande eines Sponsoren-Termins - und fand dabei auch lobende Worte für seinen Ex-Klub FC Bayern.

Müller: „Wir wollen da wieder hin“

Die Whitecaps waren mit ihm in der vergangenen Saison überraschend ins Endspiel gekommen, dort aber unterlagen sie Lionel Messi und Inter Miami mit 1:3. „Ich hatte das Gefühl, wir hätten auch gewinnen können“, sagte Müller nun. Der Titel in der MLS „wäre ein Riesenmeilenstein gewesen für den ganzen Klub und für die Stadt Vancouver. Wir wollen da wieder hin“, fügte er hinzu.

Bei Vancouver spielen „viele junge, hungrige Spieler, die vielleicht schon länger in der Liga spielen, aber trotzdem noch relativ jung sind in ihrer Ausbildung“, so Müller. Ihnen wolle er weiterhin mit „Tipps und Tricks“ helfen, die er selbst einmal als Youngster von älteren Spielern bekommen habe.

Wie lange er selbst noch aktiv ist, kann oder will er noch nicht sagen. „Auf dem Platz stehen und überprüfen wollen, ob du der Challenge gewachsen bist, die da auf dich wartet, das ist der Kitzel, der mich am meisten antreibt“, sagte er über seine Motivation, auch in fortgeschrittenem Sportler-Alter noch auf hohem Niveau Fußball zu spielen.

Unlängst hatte er seinen Vertrag bei den Whitecaps bis Ende der kommenden Saison verlängert. Die Spielzeit in der MLS, die während des Kalenderjahres ausgetragen wird, beginnt für Müller und sein Team am 22. Februar mit einem Spiel gegen Real Salt Lake.

Müller schwärmt vom FC Bayern: „Nicht nur spektakulär“

Von Kanada aus verfolgt Müller aber auch seinen langjährigen Verein Bayern München noch. „Die Bayern spielen bislang eine super Vorrunde. Es ist nicht nur spektakulär, sondern es hat immer Hand und Fuß. Die Mannschaft ist immer griffig, gierig“, lobt er sein Ex-Team. „Du spürst, wie sie zusammenarbeiten. Du spürst auch, wie sie zurückkommen in Momenten, wenn man mal in Rückstand ist. Das macht Lust zuzuschauen trotz Zeitumstellung. Aber ich versuche, so viel zu schauen wie möglich.“