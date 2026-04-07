"Einfach unglaublich!" NBA-Legende verneigt sich vor Müller

Raphael Weber 07.04.2026 • 15:30 Uhr Thomas Müller hat bei den Vancouver Whitecaps die Herzen im Sturm erobert. Bei SPORT1 schwärmt die kanadische NBA-Legende Steve Nash in höchsten Tönen.

NBA-Legende Steve Nash hat in höchsten Tönen von Thomas Müller und dessen Einfluss auf die Vancouver Whitecaps geschwärmt. „Thomas hat für uns Unglaubliches geleistet“, sagte Nash, der Miteigentümer des MLS-Klubs ist, auf SPORT1-Frage in einer internationalen Presserunde von Prime Video.

Mehr noch als die Fähigkeiten der Bayern-Legende auf dem Platz begeistert Nash die Persönlichkeit Müllers. „Es ist einfach unglaublich, sein Engagement zu sehen. Was für ein Mensch er ist, wie er den gesamten Klub und die Community angenommen hat“, schwärmte der Kanadier: „Ich kann gar nicht genug betonen, welchen Einfluss er als Mensch hat – mehr noch als das, was er für uns auf dem Spielfeld leistet.“

NBA-Legende verneigt sich vor Müller

Müllers Wichtigkeit auf dem Feld steht für den langjährigen Fußball-Kenner Nash, der für Prime Video als Experte tätig ist, ohnehin außer Frage. „Seine Intelligenz und seine Fähigkeit, sein Team und seine Teamkollegen anzuführen, sind so schön zu sehen. Er ist immer noch ein unglaublicher Spieler, was seinen Verstand und seine Fähigkeiten angeht“, freute sich der frühere Mitspieler von Dirk Nowitzki.

„Aber was für uns noch wichtiger und beeindruckender war, ist die Rolle, die er für unser Team, unsere Community und unseren Klub gespielt hat“, stellte Nash heraus: „Er ist mit völlig offenem Herzen nach Vancouver gekommen, war er selbst, hat sich der Stadt geöffnet und die Fans für das Team begeistert.“

Obendrein sei Müller „auch ein unglaublicher Anführer für unser junges Team. Er hat den Jungs geholfen, sich weiterzuentwickeln, und ihnen geholfen, an sich zu glauben. Und genau das ist es, worüber wir uns so freuen und was uns so begeistert: seine Führungsqualitäten und seine Persönlichkeit in der Umkleidekabine, auf dem Spielfeld und in der Community.“

Müller holt mit Vancouver Whitecaps 35. Titel seiner Karriere

Nash war einst als Miteigentümer der Whitecaps daran beteiligt, das Team in die MLS zu bringen. 2025 feierte Vancouver dann einen wahren Coup, als mit Müller ein echter Star-Neuzugang verkündet wurde.

Das Urgestein des FC Bayern feierte mit dem Sieg im Finale der Canadian Championship gegen den Vancouver FC im Oktober 2025 den 35. Titel in seiner Karriere – kein Deutscher war je erfolgreicher. Das Finale der MLS verloren die Whitecaps im Dezember gegen Lionel Messi und Inter Miami.