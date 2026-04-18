Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
MLS
MLS
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
TEAMS
MLS>

MLS: Nächster Sieg und nächste Gala von Thomas Müller!

Nächster Sieg! Müller trifft erneut

Nächster Sieg für die Vancouver Whitecaps in der MLS. Auch dank eines Treffers von Thomas Müller verteidigt das Team die Tabellenführung.
Auch nach seinem Abgang zu den Vancouver Whitecaps verfolgt Thomas Müller das Geschehen beim FC Bayern weiterhin ganz genau - insbesondere natürlich rund um den Champions-League-Kracher gegen Real Madrid. Wie er das Duell bewertet und was ihn an den Kompany-Bayern besonders beeindruckt.
Moritz Thienen
Nächster Sieg für die Vancouver Whitecaps in der MLS. Auch dank eines Treffers von Thomas Müller verteidigt das Team die Tabellenführung.

Die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller eilen in der MLS weiter von Sieg zu Sieg. Beim souveränen 3:0-Erfolg gegen Sporting Kansas City holten die Whitecaps bereits den siebten Sieg im achten Spiel.

Emmanuel Sabbi brachte Vancouver schon in der 13. Minute in Führung. Bruno Caicedo legte knapp zehn Minuten später nach. Als Thomas Müller in der 28. Minute per Kopf zum 3:0 traf, war das Spiel früh entschieden.

Durch den Erfolg verteidigten die Whitecaps auch ihre Tabellenführung. Nach acht Spieltagen führt das Team aus Kanada mit 21 Punkten und einer Tordifferenz von +18 die Western Conference an. San Jose folgt mit 18 Punkten und einer Tordifferenz von +11, bei einem weniger absolvierten Spiel.

MLS: Müller mit Gala-Auftritt

Einen großen Anteil am Sieg hatte auch wieder Thomas Müller. Nach einer schönen Flanke von Sabbi traf der ehemalige Nationalspieler sehenswert per Kopf.

Müller überzeugte aber nicht nur mit seinem Treffer. Auch sonst liefen viele Offensiv-Aktionen über die Bayern-Legende. Der Sportstatistik-Dienst „Sofascore“ belohnte ihn mit einer Bewertung von 9,1 von 10 und zeichnete ihn als Spieler des Spiels aus.

Das Tor war bereits der vierte Treffer im achten Einsatz für den 36-Jährigen in dieser MLS-Saison. Müller will nach der bitteren Final-Niederlage in der vergangenen Saison in diesem Jahr erneut um den Meistertitel spielen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite