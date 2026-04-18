MLS: Nächster Sieg und nächste Gala von Thomas Müller!

Moritz Thienen 18.04.2026 • 08:07 Uhr Nächster Sieg für die Vancouver Whitecaps in der MLS. Auch dank eines Treffers von Thomas Müller verteidigt das Team die Tabellenführung.

Die Vancouver Whitecaps und Thomas Müller eilen in der MLS weiter von Sieg zu Sieg. Beim souveränen 3:0-Erfolg gegen Sporting Kansas City holten die Whitecaps bereits den siebten Sieg im achten Spiel.

Emmanuel Sabbi brachte Vancouver schon in der 13. Minute in Führung. Bruno Caicedo legte knapp zehn Minuten später nach. Als Thomas Müller in der 28. Minute per Kopf zum 3:0 traf, war das Spiel früh entschieden.

Durch den Erfolg verteidigten die Whitecaps auch ihre Tabellenführung. Nach acht Spieltagen führt das Team aus Kanada mit 21 Punkten und einer Tordifferenz von +18 die Western Conference an. San Jose folgt mit 18 Punkten und einer Tordifferenz von +11, bei einem weniger absolvierten Spiel.

MLS: Müller mit Gala-Auftritt

Einen großen Anteil am Sieg hatte auch wieder Thomas Müller. Nach einer schönen Flanke von Sabbi traf der ehemalige Nationalspieler sehenswert per Kopf.

Müller überzeugte aber nicht nur mit seinem Treffer. Auch sonst liefen viele Offensiv-Aktionen über die Bayern-Legende. Der Sportstatistik-Dienst „Sofascore“ belohnte ihn mit einer Bewertung von 9,1 von 10 und zeichnete ihn als Spieler des Spiels aus.