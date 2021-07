FC Liverpool: Dilemma um Jordan Henderson, Kapitän von Jürgen Klopp

Henderson spielt seit über zehn Jahren bei den Reds. Fakt ist, dass der Vertrag des 31-Jährigen im Sommer 2023 ausläuft. Er ist also noch zwei Jahre an Liverpool gebunden, doch diese vertragliche Sicherheit ist trügerisch. Zwei Jahre Laufzeit, im modernen Fußball ist das der Moment, in dem die Verhandlungen um einen neuen Kontrakt anfangen sollten, denn Spieler verlieren mit abnehmender Vertragslaufzeit schnell an Wert. Und so ist es nun auch bei Henderson. (Transfermarkt: Die heißesten Gerüchte im Transferticker)