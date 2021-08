Romelu Lukaku bekommt Nummer 9: Hält der Chelsea-Fluch?

Angesichts der 115 Millionen Euro, die der Premier-League-Klub nun für die Rückholaktion an Inter Mailand überwiesen hat, wäre ein erneutes Scheitern Lukakus umso bitterer. Doch der Torjäger, der in seiner ersten Zeit in London mit der Nummer 18 spielte, hat zumindest bei Inter und im Nationalteam bewiesen, dass ihn die Nummer 9 nicht am Toreschießen hindert.