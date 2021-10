Champions League: Kai Havertz beim FC Chelsea nach Verletzungen von Lukaku und Werner gefragt

Den bekam der Nationalspieler zu Beginn der Saison auch direkt zu spüren. „Wir haben erwartet, mehr von ihm in den Spielen zu sehen“, äußerte sich sein Trainer Thomas Tuchel Anfang Oktober zum schleppenden Start seines Hoffnungsträgers. Und in der Tat sprechen die Zahlen derzeit nicht für den 22-Jährigen: Nur in sechs Pflichtspielen stand der Aachener in dieser Saison in der Startelf der Blues, kam bei elf Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage.