FC Liverpool, Manchester City: Englische Presse vergleicht Salah mit Messi

Zunächst sah es so aus, als würde die Extraklasse von Mohamed Salah das Gipfeltreffen auf der Insel entscheiden - doch dann kam Kevin De Bruyne. Der Belgier traf per leicht abgefälschtem Fernschuss in der Schlussphase zum Ausgleich. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)