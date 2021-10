Jürgen Klopp würde Ex-Liverpool-Profi Andriy Voronin eine zweite Chance geben

Klopp erinnerte sich an die gemeinsame Zeit mit Voronin: „Eigentlich war ich ein bisschen unfair. In meinem ersten Jahr als Trainer - ich glaube, vor allem in meiner ersten vollen Saison als Trainer - habe ich ihn immer nur eingewechselt. Und dann kam Andriy während des Trainingslagers in mein Zimmer und fragte: ‚Kloppo, warum fange ich nie an?‘“