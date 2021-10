Premier League, Manchester United: Ronaldo Spieler des Monats September - Kritik von Lineker

Was er damit meint? Wie Ronaldo erzielte auch Salah drei Tore im September. Der Ägypter ist aktuell in Topform, traf in fünf Premier-League-Spielen infolge für den FC Liverpool. Am vergangenen Wochenende erzielte er beim 2:2 gegen Manchester City ein Weltklasse-Tor, als er in bester Messi-Manier mehrere Gegner auswackelte und dann mit seinem schwachen rechten Fuß perfekt abzuschließen. (BERICHT: Englische Presse vergleicht Salah mit Messi)