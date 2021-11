West Ham United in der Premier League auf Champions-League-Kurs

Der Sieg war nicht nur der dritthöchste Auswärtssieg in der Premier League, sondern auch der wettbewerbsübergreifend fünfte in Folge. Am Sonntag könnten die Hammers mit einem Heimsieg im direkten Duell sogar am FC Liverpool vorbeiziehen. (Premier League: West Ham United - FC Liverpool am Sonntag ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)