Manchester City gewinnt irres Spektakel gegen Leicester am Boxing Day mit 6:3

Klopp rief zudem zu noch mehr Zusammenhalt in der Pandemie auf. Niemand könne vorhersagen, wie sich die Pandemie in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten entwickeln wird, „aber eine Sache ist für mich klar: Gemeinsam sind wir stärker“, schrieb Klopp in seinem Weihnachtsbrief an die Fans des FC Liverpool.