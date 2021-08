Manchester City: Was hat Pep Guardiola mit Jack Grealish vor?

Bis heute hat er fast so viele Zweitligaspiele (89) wie Partien in der Premier League absolviert (96). Sein Talent war in beiden Ligen auffällig, allerdings auch sein Benehmen neben dem Platz. Immer wieder tauchten wilde Party-Videos des aufstrebenden Fußballers auf, immer wieder bekam er Rüffel von Trainern und Verantwortlichen. Er verlor wegen Trunkenheit seinen Führerschein und wurde beim Einnehmen von (immerhin legalen) Drogen gefilmt. Er schrieb Instagram-Models und Love-Island-Kandidatinnen an, was ebenfalls in der Presse landete.