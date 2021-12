Thomas Tuchel mit FC Chelsea in der Premier League im Abwärtstrend

„Die Herausforderung besteht darin, die Tür zu schließen, um diese Möglichkeit zu minimieren, und das ist sehr einfach - man muss ein höheres Niveau an Sprints, ein höheres Niveau an Intensität und ein höheres Konzentrationsniveau haben“, appellierte Tuchel bereits nach dem 3:3 in der Champions League bei Zenit St. Petersburg am letzten Spieltag, das den Gruppensieg kostete. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Champions League)