FC Everton trennt sich von Trainer Rafael Benítez

Der Liverpooler Klub befindet sich nach 19 Spielen mit nur 19 Punkten in Abstiegsgefahr. Von den vergangenen 13 Premier-League-Spielen wurde nur eines gewonnen, in dieser Zeit kassierte Everton neun Pleiten. In der Tabelle ist Everton auf Platz 16 abgerutscht. (Service: Tabelle der Premier League)