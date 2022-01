Marcus Rashford: Englands "Superheld" hat sein Lächeln verloren

In den letzten elf Spielen hat er für Manchester United nicht getroffen. Erst drei Tore hat der Stürmer in dieser Saison erzielt - und selbst bei den Torjubeln wirkte er so, als würde eine große Last auf ihm liegen. Er hat den Kopf fast immer unten. Der Blick ist leer. Den Tiefpunkt seiner Körpersprache konnte man am Montag erleben, als Rashford beim Sieg im FA-Cup von United gegen Aston Villa ausgewechselt wurde. (News: United-Star mit klarem Statement)