Premier League: FC Everton verkommt unter Klubeigner Farhad Moshiri zur Lachnummer

Doch selbst wenn es Moshiri in die Wege leitet, dass die Chelsea-Legende bald am Goodison Park aufschlägt, dürfte das die Aufregung der Anhänger über Evertons Mehrheitseigner kaum beruhigen. Immerhin hatte der Iraner nun schon zwei Wochen Zeit, mit Lampard einen vereinslosen Trainer zu verpflichten, der darauf brennt, einen neuen Job in der Premier League zu übernehmen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Premier League)