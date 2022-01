Premier League: Manchester United besiegt West Ham United

Ralf Rangnick reagierte in der Folge und brachte Marcus Rashford für Youngster Anthony Elanga, der zum dritten Mal in Folge in der Startelf der Red Devils stand. Doch auch Rashford konnte der United-Offensive zunächst keine entscheidenden Akzente mitgeben, bis in die Schlussphase gelang Ronaldo & Co. wenig.