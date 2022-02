FC Chelsea: Abramowitsch-Rückzug - das sagen Nagelsmann und Tuchel

Micah Richards (Ex-ManCity-Spieler bei Sky): „Wir brauchen schon mehr als das. Nach all den Verwüstungen, die wir in den letzten Tagen in der Ukraine gesehen haben, einfach mit einer Erklärung herauszukommen und zu sagen, dass man es einer Wohltätigkeitsorganisation übergibt, finde ich armselig. Sie (Chelsea) können viel mehr tun, und es gibt so viele Fragen, die gestellt werden müssen. Was soll diese Erklärung überhaupt bedeuten? Wenn man die Erklärung liest, ist es fast so, als ob sie in einem Code geschrieben wäre, als ob man sagen würde: ‚Wir wollen Ihnen nicht sagen, was passiert, aber hier, lesen Sie das und nehmen Sie es auseinander und überlegen Sie, was es bedeutet.‘“