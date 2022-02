Premier League: Verliert der FC Liverpool das Rennen um die Verpflichtung von Fulhams Fábio Carvalho?

Der FC Fulham steht derzeit auf dem ersten Platz und ist damit auf bestem Wege, in die Premier League zurückzukehren. Mit insgesamt 77 Toren in 29 Spielen stellen die Cottagers die mit Abstand stärkste Offensive in Englands zweiter Liga. Verfolger Bournemouth liegt derweil sechs Punkte hinter dem Team von Marco Silva.