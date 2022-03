Premier League: FC Chelsea wegen Roman Abramowitsch vor unsicherer Zukunft

Die Fans zittern derweil um ihren Klub im Westen Londons, am Wochenende übergab Abramowitsch, dessen 1,8-Milliarden-Euro-Kredit an Chelsea wie ein Damoklesschwert über dem Verein schwebt, die Kontrolle an Treuhänder des Klubs. Der Labour-Abgeordnete Chris Bryant hatte letzte Woche die Regierung bedrängt, das Abramowitsch-Vermögen und seine Anteile am Premier-League-Dritten einzufrieren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)