Premier League: Mo Salah vom FC Liverpool - setzt er seinen Heldenstatus aufs Spiel?

Dazu stellte Salah am Samstag mit seinem Führungstor beim 2:0-Sieg in Brighton einen bemerkenswerten Rekord auf. Er ist nun der einzige Liverpool-Spieler, der es in vier Premier-League-Spielzeiten jeweils auf mindestens 20 Treffer brachte.