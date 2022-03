Premier League: Nächster Rückschlag für Chelsea! Konten von Abramowitsch-Klub eingefroren

Es ist die Spitze einer Reihe an Sanktionen, die am Donnerstag von der britischen Regierung gegen Abramowitsch verhängt worden waren. Die Londoner dürfen ab sofort nur noch dank einer speziellen Lizenz in der englischen Premier League spielen. Zudem ist der von Klub-Boss Abramowitsch angedachte Verkauf des Vereins vorerst ausgesetzt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)