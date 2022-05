Cristiano Ronaldo bei Manchester United mit Ansage wegen ten Hag | Premier League

Er räumte sogar ein, dass man ten Hag in dessen Handeln voll vertrauen müsse. „Die Dinge müssen sich so verändern, wie er es will. Ich hoffe natürlich, dass wir Erfolg haben, denn wenn du Erfolg hast, wird auch ganz Manchester Erfolg haben“, betonte Ronaldo und ergänzte: „Ich wünsche ihm das Beste, und wir glauben daran, dass wir im nächsten Jahr Trophäen gewinnen werden.“