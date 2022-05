Premier League: Skandal-Profi entschuldigt sich bei Chelsea-Fans - Drinkwater verkündet Abschied

Doch an die negativen Erlebnisse will Drinkwater nicht mehr denken. „Ich werde das Positive der letzten fünf Jahre betrachten: Ich habe mit großartigen Spielern gespielt, wurde von großartigen Managern trainiert, habe mit brillanten Mitarbeitern zusammengearbeitet, habe fantastische Menschen kennengelernt, an wunderschönen Orten gelebt, die Welt bereist und noch mehr Titel gewonnen.“