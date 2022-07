Timo Werner: Was passiert mit DFB-Star beim FC Chelsea wenn Raheem Sterling kommt?

„Ich weiß, was ich kann, weil ich es in der Vergangenheit vielleicht 100-mal gemacht habe“, sagte Werner kürzlich bei Standard Sport. „Ich denke, es lag auch viel an mir, viel an meinem Kopf, um die Dinge vor dem Tor klarzumachen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)