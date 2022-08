Premier League: Erster PL-Erfolg seit 1999! Awoniyi stolpert Nottingham zum Sieg

Mit ein wenig Glück stolperte der 25-jährige Mittelstürmer den Ball in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus wenigen Metern ins Netz, nachdem ihm Gegenspieler Ben Johnson einen Abschluss von Jesse Lingard unfreiwillig vor die Füße prallen ließ. Das reichte zum ersten Nottingham-Sieg in der Premier League seit 23 Jahren, weil den Hammers erst ein Treffer annulliert wurde und dann Declan Rice vom Punkt am Torwart scheiterte.