Premier League: FC Arsenal geht als Geheimfavorit in die neue Saison

„Wir sind klar von einer Mannschaft bezwungen worden, die in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielt und in der Vorsaison hinter uns stand“, zog Chelsea-Coach Thomas Tuchel an jenem 24. Juli ein bitteres Fazit. „Im Moment sieht es so aus, als seien sie uns deutlich voraus.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)