Premier League: Kapitänsamt bei City für Gündogan eine „große Ehre“

Damit tritt Gündogan in die Fußstapfen von Klublegende Fernandinho, der nach neun Jahren bei den Citizens in sein Heimatland Brasilien zurückkehrte. Bereits in der vergangenen Spielzeit trug der Ex-Dortmunder regelmäßig als Vizekapitän die Binde. Dieses Amt übernimmt laut The Telegraph nun Mittelfeld-Akteur Kevin De Bruyne.